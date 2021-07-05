Игры
Сегодня в 17:26
В GOG стартовала распродажа недорогих «игр на один вечер»Будет идти ещё неделю
Цифровой магазин GOG объявил распродажу игр со скидками до 90%. В акции представлены короткие и недорогие проекты.
Сам GOG называет их «играми на один вечер». Акция продлится ещё почти семь дней.
За 179 рублей, например, предлагается игра Day of the Tentacle Remastered, которая представляет собой приключение-головоломку с путешествиями во времени. В ней нужно противостоять злому пурпурному щупальцу-мутанту.
За 129 рублей можно купить A Short Hike. Это игра, в которой надо управлять антропоморфной птицей, чья цель — добраться до вершины горы, чтобы получить сигнал на мобильный телефон.
На распродаже можно найти и игры The Walking Dead. Кроме того, за 79 рублей можно скачать Mirror's Edge, в которой главный упор идёт на бои и паркур.