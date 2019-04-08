В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+

Рейтингом 3+, например, был помечен шутер Mad Max Zombies. Игрок действует в нём от первого лица, видит брызги крови и ходячие трупы. Оружие в игре изображено весьма реалистично. Создатели игры, однако, оценили её как подходящую для маленьких детей. После того, как журналисты отправили в Google жалобу на игру, приложение перевыпустили с пометкой 12+ и названием Mad War Zombies.

Журналисты отмечают, что отправили Google в качестве примеров нарушения возрастного ценза 36 игр и ещё 16 предложений другого характера. Большинство из них были либо удалены площадкой, либо перевыпущены с другим возрастным цензом.