Если дословно, то «украинские власти "мобилизуют" в ВСУ детей. Школьников младших классов 12 мая приглашают принять участие в "контрнаступлении" на сервер ЛДПР в Minecraft», сообщил Свинцов.

При этом он напомнил, что их сервер недавно испытал наплыв игроков со всего мира, которые «пришли» на первомайскую демонстрацию к памятнику основателя ЛДПР Владимиру Жириновскому, который также был возведен на сервере игры.

Хотя использование Minecraft для подобных действий может показаться нетрадиционным, оно подчеркивает растущую интеграцию цифровых платформ и игр в качестве средств выражения «политической напряженности».