В GTA Online запретили криптовалюты и NFT

Rockstar говорит, что новые правила для RP-серверов соответствуют существующим правилам Rockstar для модов одиночной игры. Оба свода правил запрещают контент, использующий интеллектуальную собственность третьих лиц, мешающий официальным многопользовательским сервисам или создающий новые "игры, истории, миссии или карты" для игры.

Но самое главное, что новые правила теперь запрещают "коммерческую эксплуатацию". Это широкий термин, который, по словам Rockstar, включает продажу лутбоксов, виртуальных валют, корпоративное спонсорство или любую интеграцию криптовалют в "криптоактивы” (NFT, например).

Ранее OTF Gaming и рэпером Lil Durk был запущен сервер "The Trenches", который рекламировал интеграцию с "эндемичными и неэндемичными брендами в игровом пространстве" и "Trenches Pass" NFT для доступа к определенному контенту на сервере.