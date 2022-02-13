В игре Dying Light 2 намеренно ухудшили графику для видеокарт AMD Radeon

TheHubred поделился инструкцией, как можно снова вернуть графику, которая должна была быть в игре на видеокартах AMD (далее она будет называться AMD FSR Ultra Quality). Для тестов они взяли Intel i9 9900K с 16 ГБ DDR4 с частотой 3800 МГц и NVIDIA RTX 3080, к тому же они использовали Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 511.65.

Ниже вы можете найти несколько сравнительных скриншотов.