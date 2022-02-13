В игре Dying Light 2 намеренно ухудшили графику для видеокарт AMD Radeon

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В игре Dying Light 2 намеренно ухудшили графику для видеокарт AMD RadeonПотому что один из спонсоров игры их конкуренты (наверное)
Несколько дней назад пользователь Reddit TheHybred (бывший разработчик Ubisoft) заявил, что Techland намеренно ухудшила качество в Dying Light 2 для видеокарт AMD, потому что игра спонсировалась Nvidia. Издание DSOG проверило его слова тестами.
TheHubred поделился инструкцией, как можно снова вернуть графику, которая должна была быть в игре на видеокартах AMD (далее она будет называться AMD FSR Ultra Quality). Для тестов они взяли Intel i9 9900K с 16 ГБ DDR4 с частотой 3800 МГц и NVIDIA RTX 3080, к тому же они использовали Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 511.65.
Ниже вы можете найти несколько сравнительных скриншотов.
Как мы можем видеть, AMD FSR Ultra Quality выглядит четче и лучше, чем NVIDIA DLSS Quality. Однако AMD FSR Ultra Quality также работает заметно медленнее, чем DLSS Quality.
Источник: DSOG