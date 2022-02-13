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В игре Dying Light 2 намеренно ухудшили графику для видеокарт AMD Radeon

Потому что один из спонсоров игры их конкуренты (наверное)
Несколько дней назад пользователь Reddit TheHybred (бывший разработчик Ubisoft) заявил, что Techland намеренно ухудшила качество в Dying Light 2 для видеокарт AMD, потому что игра спонсировалась Nvidia. Издание DSOG проверило его слова тестами.
В игре Dying Light 2 намеренно ухудшили графику для видеокарт AMD Radeon

TheHubred поделился инструкцией, как можно снова вернуть графику, которая должна была быть в игре на видеокартах AMD (далее она будет называться AMD FSR Ultra Quality). Для тестов они взяли Intel i9 9900K с 16 ГБ DDR4 с частотой 3800 МГц и NVIDIA RTX 3080, к тому же они использовали Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 511.65.

Ниже вы можете найти несколько сравнительных скриншотов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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AMD FSR Quality

Как мы можем видеть, AMD FSR Ultra Quality выглядит четче и лучше, чем NVIDIA DLSS Quality. Однако AMD FSR Ultra Quality также работает заметно медленнее, чем DLSS Quality.

Источник: DSOG
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