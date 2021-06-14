В игре Far Cry 6 повстанцам будет помогать боевой петух-убийца

В игре Far Cry 6 повстанцам будет помогать боевой петух-убийцаНадеемся, боевых котят и хомячков добавят в DLC
Ubisoft поделилась новыми подробностями об игре FarCry 6 на конференции E3 и показала новый трейлер с взрывами, латиноамериканскими революционерами, но главное — агрессивным бойцовским петухом в ошейнике с шипами.
В отличие от большинства животных и птиц в современных компьютерных играх, этот петух не отвлекает противников и не подносит патроны, а выполняет роль полноценного оружия. В трейлере он кудахтает и заклёвывает вооружённых наёмников, чтобы игроку было легче атаковать их при дефиците патронов к огнестрельному оружию.
Кроме того, игрок сможет использовать во благо революции щенка-инвалида и даже крокодила.
Напомним, Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года и будет представлена на ПК, Sony PlayStation 4 и PlayStation 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S.