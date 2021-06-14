В игре Far Cry 6 повстанцам будет помогать боевой петух-убийца

В отличие от большинства животных и птиц в современных компьютерных играх, этот петух не отвлекает противников и не подносит патроны, а выполняет роль полноценного оружия. В трейлере он кудахтает и заклёвывает вооружённых наёмников, чтобы игроку было легче атаковать их при дефиците патронов к огнестрельному оружию.

Кроме того, игрок сможет использовать во благо революции щенка-инвалида и даже крокодила.