В игре Minecraft воссоздали Землю в натуральную величину

Землю в Minecraft в масштабе 1:1 показали на видео в YouTube. Автор ролика рассказал, что воссоздал планету с помощью двух модов: Terra 1 to 1 и Cubic Chunks.

Посредством первого мода можно воссоздать ландшафт по Google Maps. Благодаря этому появляются даже актуальные дороги. Второй мод отменяет верхнее ограничение в игре на строительство.

Правда, моды эти пока работают нестабильно. В некоторых местах ландшафт не соответствует реальному. Некоторые постройки мод вообще воспринимает за неровности земли. Однако проект всё равно выглядит впечатляюще.

Автор ролика заявил, что будет воссоздавать на виртуальной Земле родной Сиэтл. Другие люди тоже могут заняться этим.