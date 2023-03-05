В игре на карманной консоли Steam Deck появились отражения "как в жизни"

Неплохо для устройства, цена которого начинается от $399. Пользователи отмечают, что во время игры в Doom Eternal, FPS очень редко падает ниже 30 кадров в секунду при использовании RT на средних настройках графики. Но при этом, стоит отметить, что она редко поднималась выше 35 кадров в секунду.

Пока что поддержка трассировки лучей сделана “на коленке” (но качественно). В будущем Steam Deck сможет отрисовывать отражения напрямую через DirectX Raytracing, передает Пьер-Лу Гриффэ, один из создателей карманной консоли.