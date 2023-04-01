В игре Resident Evil 4 ломается прохождение, если не вовремя достать один тип оружия

18:50, 01 апреля 2023
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В игре Resident Evil 4 ломается прохождение, если не вовремя достать один тип оружияНачиная с 12-й главы
Издатель новой Resident Evil 4 Remake компания Capcom предупредила геймеров о появлении бага, присутствующего во всех версиях игры. Из-за этого бага блокируется сюжет и дальнейшее прохождение сценария становится невозможным.
Фото: Comboinfinito.com.br
Если игрок не вовремя начнёт использовать нож, не дождавшись отображения уведомления о получении оружия в правом верхнем углу экрана, то прохождение игры становится невозможным. Уточняется, что баг проявляется в начале 12-й главы.
Разработчики уже заявили, что работают над патчем. И когда обновление выйдет, геймеры смогут продолжить сценарий с сохранёнными данными, даже если в них ранее произошёл сбой.