В игре Resident Evil 4 ломается прохождение, если не вовремя достать один тип оружия

Если игрок не вовремя начнёт использовать нож, не дождавшись отображения уведомления о получении оружия в правом верхнем углу экрана, то прохождение игры становится невозможным. Уточняется, что баг проявляется в начале 12-й главы.

Разработчики уже заявили, что работают над патчем. И когда обновление выйдет, геймеры смогут продолжить сценарий с сохранёнными данными, даже если в них ранее произошёл сбой.