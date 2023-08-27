В игре Roblox открылась школа «Яндекс Маркета»

В виртуальной школе есть теннисный корт, баскетбольная площадка, фонтан, фотозона, школьный автобус, а также магазин с внутриигровыми товарами из маркета. Доступны четыре игры: «Запомни карточку», «Змейка», «Пол — это лава» и «Собери башню из коробок».

Победив в играх, пользователь получает промокод на скидку для покупок на Маркете, а также возможность приобрести товары из магазина виртуальной школы. Эти предметы позволяют игрокам изменять внешний вид своих аватаров Roblox: футболки, шорты, шапки, рюкзаки, прически, выполненные в фирменных черно-желтых цветах Маркета.