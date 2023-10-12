В игре Roblox появился «Мангомир» за авторством «Вкусвилл»

Компания предлагает: пройти испытания в пирамиде «Мангопса», вырастить волшебный плод манго и собрать все манго в «Торманго». За участие игроки получают внутриигровую валюту, которая может быть конвертирована в скидки в оффлайн-магазинах.

При входе в «Мангомир» игроки получают ознакомительный тур по всем локациям. В профиле пользователь может настроить свой аватар, используя тематические наряды, аксессуары, прически и предметы инвентаря, что позволяет ему принять роль могущественного фараона, египетской царицы или любопытного туриста в теплом климате.

За первые два дня работы «Мангомир» привлек более 4 700 пользователей.