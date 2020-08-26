В игре War Thunder начались соревнования по танковому и морскому биатлонам

В обоих режимах игры на трассу выходят четыре экипажа. Им нужно дойти до финиша первыми. В танковом биатлоне нужно пройти полосу препятствий, которая состоит из эстакад, змейки, водной преграды, и поразить цели и основного орудия и пулемёта. Игроки могут выбрать танки Т-72Б3 и Т-80У, а также камуфляж для них. Он соответствует странам-участницам реального «Танкового биатлона» (это Россия, Беларусь, Казахстан, Сирия, Киргизия, Армения и Сербия). Также доступен танк ZTZ96A в цветах Китая.