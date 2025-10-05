В игровом движке Unity нашли серьёзную уязвимость

Согласно записи CVE, уязвимость позволяла потенциальному злоумышленнику запускать код на устройстве пользователя и получать доступ к конфиденциальной информации, если приложение было построено с использованием уязвимой версии Unity Runtime.

Так, Valve уже выпустила обновлённую версию Steam, Microsoft обновила Defender, как и Google внесла улучшения. Уязвимость не затрагивает iOS, visionOS, tvOS, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, UWP и WebGL.

Некоторые разработчики тоже приняли меры: Obsidian временно убрала с цифровых площадок игры вроде Grounded 2 Founders Edition, Avowed Premium Edition, Pillars of Eternity и Pentiment. Обновления получили также Marvel Snap, Ingress, Fate/Grand Order.