В игру, как на работу: сколько потребуется времени на максимальную прокачку в Diablo IV

В игру, как на работу: сколько потребуется времени на максимальную прокачку в Diablo IV150 часов. И это не шутки
Релиз долгожданной Diablo IV намечен на 6 июня. Однако один из вопросов, который волнует многих игроков, - сколько времени потребуется для достижения максимального уровня в игре. Помощник руководителя разработки Diablo IV Джо Пипиора дал некоторые разъяснения.
Недавно Пипиора написал в своем микроблоге, что для среднего игрока потребуется около 150 часов, чтобы достичь максимального уровня персонажа в Diablo IV. Однако после достижения максимального 100-го уровня игроки столкнутся с последним испытанием в виде чрезвычайно сложного босса. Ожидается, что прохождение боевого пропуска игры в следующем сезоне займет около 80 часов.
Diablo IV выйдет на различных платформах, включая PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Последняя открытая бета-версия перед релизом игры пройдет с 12 по 14 мая.