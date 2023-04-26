В игру, как на работу: сколько потребуется времени на максимальную прокачку в Diablo IV

Недавно Пипиора написал в своем микроблоге, что для среднего игрока потребуется около 150 часов, чтобы достичь максимального уровня персонажа в Diablo IV. Однако после достижения максимального 100-го уровня игроки столкнутся с последним испытанием в виде чрезвычайно сложного босса. Ожидается, что прохождение боевого пропуска игры в следующем сезоне займет около 80 часов.

Diablo IV выйдет на различных платформах, включая PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Последняя открытая бета-версия перед релизом игры пройдет с 12 по 14 мая.