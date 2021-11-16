В игру Skyrim VR добавили управление силой мысли

Мод называется Real Virtual Magic. В этом проекте Cangar объединил свою работу и увлечение модами. Учёный использовал так называемый нейрообруч Muse 2, который используется для медитации. Это нейроинтерфейс, который позволяет наладить управление в игре.

Мод меняет механику магии в Skyrim. Там нет ограничений по частоте использования умений. Всё зависит только от «ментальных способностей» игрока. Сообщается, что урон от магии будет зависеть от концентрации пользователя. Если хорошо сфокусироваться, то можно поднять уровень маны и добиться двойного урона огненным шаром.

Cangar ищет тестеров для своего проекта.