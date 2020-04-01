В игру The Elder Scrolls Online разрешат играть бесплатно

Акция стартует сегодня, 1 апреля, в 17:00 по московскому времени. Для ПК бесплатный период продлится до 6 апреля, а для PlayStation и Xbox — до 13 апреля. Для консоли Microsoft также потребуется подписка Xbox Live Gold.

Сообщается, что во время акции игроки смогут познакомиться с прологом будущего крупного дополнения «Греймур». Пропуск для квестов можно будет получить бесплатно в игровом магазине.

Кроме того, до 15 апреля можно будет по сниженной цене купить стандартную версию The Elder Scrolls Online и The Elder Scrolls Online: Elsweyr.