В интернете бесплатно отдают необычный шутер с остановкой игрового времени

Акция щедрости продлится до 22 декабря, 19:00 по московскому времени. Стандартно игра стоит 449 рублей, но сейчас её можно скачать совершенно бесплатно.

В Superhot управление ведётся от первого лица. Время движется, только когда двигается сам игрок. Регенерирующих полосок здоровья в игре нет, но есть цель — выжить. Superhot выполнена в стиле минимализма и является плодом независимой польской команды разработчиков.

Напомним, сейчас, в преддверии Нового года, проходят распродажи во многих цифровых магазинах, в том числе в Steam, Origin, Epic Games Store.