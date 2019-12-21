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В интернете бесплатно отдают необычный шутер с остановкой игрового времени
До завтрашнего дня
В цифровом магазине компании Epic Games продолжается бесплатная раздача игр в рамках новогодней распродажи. До завтрашнего дня можно забрать нетипичный шутер Superhot, в котором время останавливается, когда герой не двигается.
Акция щедрости продлится до 22 декабря, 19:00 по московскому времени. Стандартно игра стоит 449 рублей, но сейчас её можно скачать совершенно бесплатно.
В Superhot управление ведётся от первого лица. Время движется, только когда двигается сам игрок. Регенерирующих полосок здоровья в игре нет, но есть цель — выжить. Superhot выполнена в стиле минимализма и является плодом независимой польской команды разработчиков.
Напомним, сейчас, в преддверии Нового года, проходят распродажи во многих цифровых магазинах, в том числе в Steam, Origin, Epic Games Store.