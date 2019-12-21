Игры
Сегодня 11:35
В интернете раздают бесплатный доступ к библиотеке компьютерных игр Origin
Осталось чуть больше 3000 ключей
На сайте компании SteelSeries проходит раздача ключей Basic-подписки Origin Access на месяц. Подписка включает в себя свободный доступ к библиотеке игр платформы цифровой дистрибуции от Electronic Arts.
Кроме того, подписчики имеют право на эксклюзивные скидки. Чтобы получить ключ, нужно совершить простые действия. Сначала зарегистрироваться на сайте SteelSeries и пройти процесс идентификации. После подтверждения нужно вернуться на страницу акции и нажать на надпись Get Your Key. В новом поле вы увидите ключ. Затем нужно перейти на origin.com, залогиниться там (или создать аккаунт), ввести ключ в специальном окне и получить свой доступ к играм.
На момент публикации новости сайт SteelSeries работал без проблем. Сообщалось, что осталось 3191 ключей. Так что поторопитесь.