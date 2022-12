В какие игры чаще всего играют россияне: отечественный провайдер раскрыл статистику

Среди самых популярных игр оказались: Minecraft (14,2% игроков от всей базы телеком-провайдера), Counter-Strike (10,0% ), Dota 2 (8,9%), Call of Duty, Destiny 2, Grand Theft Auto, Metro, Need for Speed, Warhammer 40000, The Witcher и World of Warcraft. В основном, люди играли в январе (более 29% клиентов «Дом.ру»). Меньше всего пользователи играют летом (около 25%).

«По данным аналитиков “Дом.ру”, интерес к видеоиграм имеет заметную сезонность. Так, в летний период мы видим снижение показателей, а вот в январе, когда приходит время долгих новогодних выходных, количество пользователей видеоигр заметно возрастает», — пояснили эксперты.