В Канаде пилотов будут обучать с помощью VR-шлема Apple Vision Pro

Опубликовано 23 октября 2024, 18:481 мин.
В Канаде пилотов будут обучать с помощью VR-шлема Apple Vision ProПриложение в разработке
Канадская авиационная электроника (CAE) объявила о разработке нового приложения для обучения пилотов, предназначенного для гарнитуры Apple Vision Pro. Прототип приложения был продемонстрирован на NBAA-BACE в Лас-Вегасе.
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Приложение CAE предлагает несколько режимов, включая режим исследования для ознакомления пилотов с элементами управления кабиной пилота, режим обучения для изучения процедур и свободный режим для моделирования различных взаимодействий. Это позволяет пилотам тренироваться удаленно и отрабатывать критические процедуры без необходимости физических симуляторов, считают в компании.
Приложение в настоящее время тестируется на модели Bombardier Global 7500 и ожидается, что оно будет запущено весной 2025 года. CAE планирует расширить модельный ряд другими типами самолетов в будущем, но без конкретики.