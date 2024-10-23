В Канаде пилотов будут обучать с помощью VR-шлема Apple Vision Pro

Приложение CAE предлагает несколько режимов, включая режим исследования для ознакомления пилотов с элементами управления кабиной пилота, режим обучения для изучения процедур и свободный режим для моделирования различных взаимодействий. Это позволяет пилотам тренироваться удаленно и отрабатывать критические процедуры без необходимости физических симуляторов, считают в компании.

Приложение в настоящее время тестируется на модели Bombardier Global 7500 и ожидается, что оно будет запущено весной 2025 года. CAE планирует расширить модельный ряд другими типами самолетов в будущем, но без конкретики.