В Канаде рассказали о нашествии ловцов покемонов на военные базы

Издание CBC News запросило документы об инцидентах с Pokémon Go у минобороны Канады ешё три с половиной года назад. Ведомство ответило лишь на днях.

Из документов журналисты узнали, что первое время военные были растеряны из-за игроков в Pokémon Go. Одним из самых первых случаев стало задержание двух человек с смартфонами на военной базе North Bay рядом с Торонто.

«Пожалуйста, сообщите комиссарам, что форт Фронтенак одновременно Покестоп и Покезал. Буду абсолютно честен: я представления не имею, что это такое», — приводится цитата одного из майоров.

Спустя восемь дней после запуска игры военная полиция Канады выпустила инструкцию для офицеров. В ней было сказано, что на нескольких базах находятся «мифические цифровые создания (покемоны)». Некоторым офицерам военной полиции даже поручили найти виртуальную инфраструктуру Pokémon Go на базах.

Руководство North Bay чуть позже подало жалобу в адрес компании-разработчика игры — Niantic. Военные были недовольны возросшим интересом к базе со стороны гражданских. В компании пообещали предпринять меры.

Через несколько месяцев военные всё-таки освоились и смирились с игрой.