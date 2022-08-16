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В Киеве откроют продуктовый магазин в стиле игры S.T.A.L.K.E.R.

Показаны первые снимки оттуда
Киевская сеть «Сільпо» откроет продуктовый магазин, оформленный в стиле игры S.T.A.L.K.E.R.
В Киеве откроют продуктовый магазин в стиле игры S.T.A.L.K.E.R.

В разработке оформления сети супермаркетов помогла студия GSC Game World, собственно, создатель S.T.A.L.K.E.R.

Администрация магазина уже в шутку предупредила покупателей, что в тематическом «Сільпо» они не встретят мутантов и аномалий. Оформление можно увидеть на нескольких снимках:

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Ранее «Сільпо» уже открывала во Львове супермаркет в стиле GTA.

Источник:DTF
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#S.T.A.L.K.E.R. 2
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