В Киеве откроют продуктовый магазин в стиле игры S.T.A.L.K.E.R.

В разработке оформления сети супермаркетов помогла студия GSC Game World, собственно, создатель S.T.A.L.K.E.R.

Администрация магазина уже в шутку предупредила покупателей, что в тематическом «Сільпо» они не встретят мутантов и аномалий. Оформление можно увидеть на нескольких снимках: