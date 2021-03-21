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Сегодня в 18:31
В Китае создали карманную игровую консоль с Windows и ноутбучными процессорами
Но пока неясно, будут ли её продавать
Китайская компания Tencent запатентовала дизайн карманной игровой консоли с операционной системой Windows и ноутбучными процессорами.
Внешне консоль Tencent напоминает Nintendo Switch. Однако у первой есть кнопка с логотипом Windows, что, конечно, говорит об установленной на консоли операционной системе Microsoft. Вероятно, эта кнопка будет открывать меню «Пуск».
Скорее всего, в консоли будут установлены ноутбучные процессоры: либо Tiger Lake, либо Ryzen 4000 или Ryzen 5000.
Характеристики устройства, к сожалению, неизвестны. Пока даже неясно, выйдет консоль на рынок или останется просто патентом.
Зато в скором времени ожидается релиз Nintendo Switch Pro. У новой консоли будет улучшенная «начинка» и экран диагональю 7 дюймов. Стоить она будет 15-20% больше обычной модели.