В Китае закроют скачивание популярной игры Fortnite

Речь идёт, конечно, о китайской версии Fortnite, которая довольно сильно отличается от европейской из-за местных законов. Вместо острова там используется тренировочная площадка, в качестве противников выступают голограммы, а матч идёт не больше 20 минут. Победителями становятся все выжившие игроки к этому времени.

Сообщается, что 1 ноября Fortnite China приостановит все регистрации новых игроков. Скачивать игру тоже будет нельзя. 15 ноября отключат сервера. Залогиниться в игре не выйдет.

Есть ещё одна версия закрытия игры в Китае: возможно, в этой стране она была менее популярна, чем PUBG и Free Fire.