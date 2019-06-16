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Игры
Сегодня 17:29

В компьютерных играх начали замечать политическую агитацию

Игроки считают это неприемлемым
Ubisoft опубликовала рекламу новой Watch Dogs Legion. Фанатам, однако, реклама не понравилась из-за явно выраженной поддержки протестующих в Гонконге.

На постере изображены персонажи игры под чёрными зонтиками. Именно эти зонтики и вызвали возмущение у китайских фанатов. Дело в том, что с недавних пор в Гонконге идут массовые акции протеста против закона об экстрадиции в Китай. А зонты — общеизвестный символ гонконгских протестов 2014 года. Те события даже получили своё название — Революция зонтиков.

vinnykappa

Сегодняшние демонстрации тоже сопровождаются зонтиками. Ну, а ещё ярче политическую позицию Ubisoft характеризует тот факт, что в китайской версии рекламы была переделана надпись на постере. Из «пора вернуть Лондон и сразиться за наше будущее» в «пора вернуть наш город и наше будущее».

Китайцы сразу обратили на это внимание и принялись требовать увольнения менеджера Ubisoft, распространившего рекламу. Потому что, по мнению пользователей, компания не должна открыто поддерживать какое-либо политическое движение.

vinnykappa

Ubisoft извинилась и удалила рекламу. По словам компании, пользователи просто неправильно поняли её смысл, из-за того, что не был упомянут сеттинг.

Выход Watch Dogs Legion запланирован на 6 марта 2020 года. Игра будет доступна на PS4, Xbox One и ПК.

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