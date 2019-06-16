В компьютерных играх начали замечать политическую агитацию

На постере изображены персонажи игры под чёрными зонтиками. Именно эти зонтики и вызвали возмущение у китайских фанатов. Дело в том, что с недавних пор в Гонконге идут массовые акции протеста против закона об экстрадиции в Китай. А зонты — общеизвестный символ гонконгских протестов 2014 года. Те события даже получили своё название — Революция зонтиков.
vinnykappa
Сегодняшние демонстрации тоже сопровождаются зонтиками. Ну, а ещё ярче политическую позицию Ubisoft характеризует тот факт, что в китайской версии рекламы была переделана надпись на постере. Из «пора вернуть Лондон и сразиться за наше будущее» в «пора вернуть наш город и наше будущее».
Китайцы сразу обратили на это внимание и принялись требовать увольнения менеджера Ubisoft, распространившего рекламу. Потому что, по мнению пользователей, компания не должна открыто поддерживать какое-либо политическое движение.
vinnykappa
Ubisoft извинилась и удалила рекламу. По словам компании, пользователи просто неправильно поняли её смысл, из-за того, что не был упомянут сеттинг.
Выход Watch Dogs Legion запланирован на 6 марта 2020 года. Игра будет доступна на PS4, Xbox One и ПК.