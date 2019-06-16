В компьютерных играх начали замечать политическую агитацию

Сегодняшние демонстрации тоже сопровождаются зонтиками. Ну, а ещё ярче политическую позицию Ubisoft характеризует тот факт, что в китайской версии рекламы была переделана надпись на постере. Из «пора вернуть Лондон и сразиться за наше будущее» в «пора вернуть наш город и наше будущее».

Китайцы сразу обратили на это внимание и принялись требовать увольнения менеджера Ubisoft, распространившего рекламу. Потому что, по мнению пользователей, компания не должна открыто поддерживать какое-либо политическое движение.