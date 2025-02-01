В Linux-терминале Android 16 запустили Doom

Опубликовано 01 февраля 2025, 23:151 мин.
В Linux-терминале Android 16 запустили DoomКто бы сомневался
Google работает над крупным обновлением Linux-терминала для Android 16, которое позволит запускать полноценные графические приложения. Хотя эта функция еще не доступна в публичных релизах, энтузиасты уже запустили там Doom..
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Терминал позволит запускать версию Debian Linux внутри виртуальной машины на телефоне. Google совершенствует его, добавляя аппаратное ускорение и графическую поддержку, подобно тому, как Linux-приложения работают на Chromebook. Пока она скрыта в настройках разработчиков, но ранние сборки Android 16 позволяют предположить, что в будущем она будет поддерживать более продвинутые приложения.
Чтобы проверить это, журналисты запустили Doom на Pixel 9 Pro с помощью обновленного терминала. Игра работала плавно, хотя звук отсутствовал, поскольку компания все еще разрабатывает поддержку такого типа медиа. Другие приложения, например редактор изображений GIMP, пока не работают.