В Linux-терминале Android 16 запустили Doom

Терминал позволит запускать версию Debian Linux внутри виртуальной машины на телефоне. Google совершенствует его, добавляя аппаратное ускорение и графическую поддержку, подобно тому, как Linux-приложения работают на Chromebook. Пока она скрыта в настройках разработчиков, но ранние сборки Android 16 позволяют предположить, что в будущем она будет поддерживать более продвинутые приложения.