В «М.Видео» распродают приставки и игры со скидками до 70%

Акция распространяется на игры для различных платформ: и для PS4, и для Xbox, и для PC. Со скидкой также продают приставку Nintendo Switch. В комплекте с игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild она стоит 17 990 рублей вместо 24 990.
- Игру Red Dead Redemption 2 на PS4 можно купить за 2990 рублей (раньше было 4290 рублей).
- GTA V для Xbox One продаётся и того дешевле — за 2900 рублей (вместо 2990).
- Call of Duty: Black Ops 4 для Xbox One идёт по той же цене, что и Red Dead Redemption 2 (вместо 3990).
- Assassin’S Creed Odyssey на ту же консоль можно урвать за 2790 рублей (вместо 3990).
- На Switch за 2490 рублей (вместо 3690) продаётся культовая Super Mario Odyssey.
Распродажа продлится до 10 июня.