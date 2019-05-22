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Игры
Сегодня 16:27

В «М.Видео» распродают приставки и игры со скидками до 70%

Купить можно Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4 и много чего другого
В «М.Видео» началась большая распродажа игровых консолей и контента для них. Скидки на игры достигают 70%.

Акция распространяется на игры для различных платформ: и для PS4, и для Xbox, и для PC. Со скидкой также продают приставку Nintendo Switch. В комплекте с игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild она стоит 17 990 рублей вместо 24 990.

  • Игру Red Dead Redemption 2 на PS4 можно купить за 2990 рублей (раньше было 4290 рублей).
  • GTA V для Xbox One продаётся и того дешевле — за 2900 рублей (вместо 2990).
  • Call of Duty: Black Ops 4 для Xbox One идёт по той же цене, что и Red Dead Redemption 2 (вместо 3990).
  • Assassin’S Creed Odyssey на ту же консоль можно урвать за 2790 рублей (вместо 3990).
  • На Switch за 2490 рублей (вместо 3690) продаётся культовая Super Mario Odyssey.

Распродажа продлится до 10 июня.

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