В «М.Видео» распродают приставки и игры со скидками до 70%

Акция распространяется на игры для различных платформ: и для PS4, и для Xbox, и для PC. Со скидкой также продают приставку Nintendo Switch. В комплекте с игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild она стоит 17 990 рублей вместо 24 990.

Игру Red Dead Redemption 2 на PS4 можно купить за 2990 рублей (раньше было 4290 рублей).