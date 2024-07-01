​​В магазине игр Xbox появилась реклама облачного сервиса Nvidia GeForce Now

GeForce Now, облачная игровая платформа Nvidia, как и аналог Xbox, может позволить игрокам получать доступ к играм без традиционной загрузки, используя технологию потокового вещания.

Появление кнопки «Play with GeForce Now» совпадает с недавним добавлением игр в библиотеку GeForce Now, включая популярные с Xbox. Возможно скоро стоит ждать полноценного анонса этой функции от Microsoft.