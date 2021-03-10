В Minecraft появилась вакансия виртуального садовода

Так, на сайте был создан специальный раздел, посвященной Minecraft. В нем игроки могут нанять ландшафтного дизайнера для проектирования сада в игре. Помимо прочего сайт также предлагает работу виртуального садовника миров Minecraft. Отмечается, что зарплата такого специалиста составляет 50 фунтов в час или около 5 тысяч рублей. В то же время, игроки могут договариваться с консультантами и предлагать собственные ставки.

Для того, чтобы стать виртуальным садовником в Minecraft нужно разбираться в садово-ландшафтных дизайнах. Потенциальные работники должны предоставить резюме с описанием соответствующего опыта. Помимо прочего в состав требований к кандидатам также входит наличие приставки Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, а также копия Minecraft и надежный интернет.