В Minecraft создали симуляцию пандемии

В игровом сценарии геймеру предстоит остановить распространение вируса, который превращает жителей небольшого города в зомби. Сообщается, что проект разработала компания AKQA.

Игроки будут должны следить за распространением вируса: изолировать заражённых жителей в палатах и лечить их.

Разработчики считают, что этот проект поможет игрокам научиться лучше оценивать угрозы пандемии. А ещё выполнит некоторые образовательные цели: геймеры поймут основные принципы распространения вирусов.

Недавно на одном из серверов World of Warcraft также провели учебную эпидемию. Авторы тоже хотели показать игрокам, как нужно себя правильно вести во время распространения какой-либо инфекции.