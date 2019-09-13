В Minecraft теперь можно смотреть летсплеи по Minecraft

Игровой процесс с такими шикарными возможностями продемонстрировал пользователь под ником DeltaTwoForce. Сначала он запустил CS:GO, немного поиграл, затем зашёл на Reddit и посмотрел там несколько мемов. В конце концов, герой запустил YouTube и, похоже, включил летсплей по Minecraft.

DeltaTwoForce рассказал, что потратит на разработку расширения четыре дня. К сожалению, пока автор не предоставил ссылки на скачивание расширения.

Напомним, недавно мы писали об умельце из Краснодара, который воссоздал в Minecraft собственный город. Это ещё раз подтверждает, что для творчества нет границ.