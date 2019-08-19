В Minecraft улучшат графику для новых видеокарт NVIDIA RTX

Разработчики студии Mojang объявили, что популярная игра Minecraft вскоре получит поддержку технологии трассировки лучей в реальном времени.

Она появится для систем на базе Windows 10 с видеокартами NVIDIA GeForce RTX. В итоге, вода начнёт выглядеть в игре как вода, блоки будут сиять золотом и алмазами в лучах света, а лава станет подсвечивать окружение.

Такая поддержка появится в будущих-бета-версиях, её можно будет активировать в настройках.

Поначалу сообщение звучит как первоапрельская шуточка, ведь вся суть Minecraft заключалась в предельно упрощённой графике, из-за этого игра и стала популярна. Тем не менее, это не шутка и сообщение опубликовано на официальном сайте Minecraft.