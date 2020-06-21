Игры
Сегодня 16:06
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
Для режима «выживание»
Пользователь Janisko воссоздал в Minecraft Чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме «выживание».
Пока Janisko выпустил первую версию модификации. В целом, он работает над картой в стиле зоны отчуждения. Пользователь надеется, что игрокам будет интересно её изучать.
Janisko рассказал, что не делает пустых зданий или бесполезных объектов. Локации будут повторять реальный город Припять и окрестности опасной зоны. Пользователь даже воссоздал в четвёртом блоке ЧАЭС зал управления ядерным реактором.
Отмечается, что Janisko использует реальные фотографии и снимки со спутников. Он также просит других пользователей присылать ему интересные материалы о Чернобыльской АЭС.
Тестовая версия карты доступна по этой ссылке. Полностью она будет завершена к 2023 году.