В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

Пока Janisko выпустил первую версию модификации. В целом, он работает над картой в стиле зоны отчуждения. Пользователь надеется, что игрокам будет интересно её изучать.

Janisko рассказал, что не делает пустых зданий или бесполезных объектов. Локации будут повторять реальный город Припять и окрестности опасной зоны. Пользователь даже воссоздал в четвёртом блоке ЧАЭС зал управления ядерным реактором.

Отмечается, что Janisko использует реальные фотографии и снимки со спутников. Он также просит других пользователей присылать ему интересные материалы о Чернобыльской АЭС.

Тестовая версия карты доступна по этой ссылке. Полностью она будет завершена к 2023 году.