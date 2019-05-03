В Мировой зал славы видеоигр вошли Mortal Kombat и «Косынка»

Мировой зал славы был открыт в 2015 году в Национальном музее игр в Нью-Йорке. Руководство музея помещает туда игры, которые значительно повлияли на индустрию, поп-культуру и общество. Там уже есть Tomb Raider, Doom, Pac-Man, Tetris и Super Mario Bros.

Сообщается, что в этом году на место в Мировом зале славы номинировалась также Half-Life, но пока не вошла в список.

«Косынка» была разработана в 1988 году, впервые её увидели пользователи Windows 3.0. Изначально целью игры было приучить пользователей к владению компьютерной мышью. Первая Mortal Kombat была выпущена в 1992 году компанией Midway Games.