В Mortal Kombat добавят Терминатора

Первые упоминания DLC-персонажей были обнаружены ещё в апреле в файлах Switch-версии игры. Теперь же появилось очередное подтверждение тому, что в файтинге в скором времени можно будет поиграть за Терминатора.

На днях пользователи заметили, что если набрать в Google Mortal Kombat Terminator game, то на первом месте окажется ссылка на страницу DLC официального сайта игры. Она называется New Character Terminator. При клике на ссылку, пользователь просто попадал на главную страницу сайта. Этот результат поиска был виден лишь некоторое время, потом ошибку исправили. Но интернет, как известно, помнит всё.