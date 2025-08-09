В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих детей в онлайн-играх

Опубликовано 09 августа 2025, 16:191 мин.
В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих детей в онлайн-играхМожет и ваше чадо попалось на крючок
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в онлайн-играх, чтобы получить их личные данные или деньги, пишет ТАСС. Об этом сообщили в управлении по борьбе с преступлениями в интернете.
Чаще всего жертвами становятся дети в играх, особенно в Roblox. Мошенники начинают с безобидного общения, а чтобы вызвать доверие, могут использовать фейковые аккаунты известных стримеров и блогеров.
После этого они обещают детям подарки или редкие игровые предметы, а также проводят фальшивые розыгрыши. На самом деле цель — выманить деньги или личную информацию. Иногда мошенники просят ребенка взять телефон родителей и перевести деньги, а также отправить фото банковской карты или коды из СМС.
В МВД советуют детям сразу насторожиться при таких просьбах, прекратить общение и рассказать взрослым о случившемся.