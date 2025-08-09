В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих детей в онлайн-играх

Чаще всего жертвами становятся дети в играх, особенно в Roblox. Мошенники начинают с безобидного общения, а чтобы вызвать доверие, могут использовать фейковые аккаунты известных стримеров и блогеров.

После этого они обещают детям подарки или редкие игровые предметы, а также проводят фальшивые розыгрыши. На самом деле цель — выманить деньги или личную информацию. Иногда мошенники просят ребенка взять телефон родителей и перевести деньги, а также отправить фото банковской карты или коды из СМС.

В МВД советуют детям сразу насторожиться при таких просьбах, прекратить общение и рассказать взрослым о случившемся.