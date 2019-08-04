В новой Call of Duty не будет королевской битвы для большего реализма

Прошлогодняя игра Call of Duty: Black Ops 4 получила режим королевской битвы «Затмение» (Blackout), но в новой части игры, Modern Warfare, такого режиме уже не предусмотрено. Директор по геймдизайну мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare Джо Секот объяснил журналистам IGN решение разработчиков.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 года представляет собой переиздание одноимённой игры 2007 года. Разработчики решили сосредоточиться на аутентичной версии Modern Warfare и вернуться к этой игре в «чистом» виде без новомодных добавлений. Акцент делается на реализм и королевская битва в планы не входит.

Джо Секот пояснил: «В Infinity Ward есть большие фанаты королевских битв. Нам очень интересны сражения с участием большого количества игроков, и тому подобные вещи, но сейчас мы сконцентрировались на основном мультиплеере». Вместо королевской битвы Modern Warfare предложит режимы формата 20-на-20, а также Ground War со сражениями с участием сотни игроков.