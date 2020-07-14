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В новой части Assassinʼs Creed можно завести романтические отношения с героем любого пола

Игра должна выйти 17 ноября
Новая часть знаменитой франшизы Assassin’s Creed: Valhalla начинает обрастать все большими подробностями. На этот раз стало известно, что в грядущем тайтле можно будет завести романтические отношения с героем любого пола.

Информацией поделились авторы интернет-издания IGN. Нескольким ранее же сообщалось, что следующая часть Assassin’s Creed позволит менять пол главного героя Эйвора с помощью меню игры. Появление данного нововведения обусловлено опцией машины «Анимус», которая позволяет перемещаться герою в прошлое. Отмечается, что данная особенность будет логически обоснована в игре.Напомним, что впервые романтические отношения на основе выбора были внедрены в Assassin’s Creed Odyssey.

Ранее в итальянские социальные сети утек ролик, в котором была указана дата выхода новинки. Вероятнее всего, сделано это было по ошибке, ведь саммо видео впоследствии удалили, однако фанаты франшизы успели запомнить, что выход игры запланирован на 17 ноября.

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