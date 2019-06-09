В новой FIFA появится уличный футбол

Его назвали VOLTA Football. В этом режиме пользователь сможет создать собственного персонажа и начать играть им на различных городских площадках. Также можно будет сыграть профессиональными клубами в уличных локациях, развивать свою команду Volta, выступить на Чемпионате мира Volta в Буэнос-Айресе, устраивать матчи PVP с другими игроками. В игре даже есть сюрпризы в виде участия легенд уличного футбола.

Помимо нового режима игра получит улучшения физики мячи и поведения футболистов. В целом, FIFA станет ещё реалистичнее за счёт усовершенствования технологии искусственного интеллекта, который управляет персонажами.

Выход игры запланирован на 27 сентября. Она будет совместима с PS4, Xbox One и PC. Ниже можно посмотреть официальный трейлер режима VOLTA Football в FIFA 20.