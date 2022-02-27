В новой игре каждый удар по персонажу будет активировать секс-игрушку

Ранее стример собрал устройство, которое брызгало ему в лицо бутафорской кровью за каждый пропущенный удар в игре Dark Souls III. По мере увеличения сложности уровня количество крови тоже выросло.

Игра Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic, однако игроки жаловались на проблемы с оптимизацией.