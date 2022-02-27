В новой игре каждый удар по персонажу будет активировать секс-игрушку

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В новой игре каждый удар по персонажу будет активировать секс-игрушкуВ Elden Ring
Энтузиаст c YouTube-канала Buttpluggin' With qDot запрограммировал секс-игрушку так, чтобы она реагировала на каждый удар по персонажу в игре Elden Ring.
Автор опубликовал демонстрацию на YouTube. Видно, что от каждого удара секс-игрушка начинает вибрировать. Помимо вибратора энтузиаст запрограммировал двигающийся фаллоимитатор — он совершает фрикции, каждый раз, как происходит атака.
Ранее стример собрал устройство, которое брызгало ему в лицо бутафорской кровью за каждый пропущенный удар в игре Dark Souls III. По мере увеличения сложности уровня количество крови тоже выросло.
Игра Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic, однако игроки жаловались на проблемы с оптимизацией.
Источник: YouTube