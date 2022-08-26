В новой игре Need for Speed будут мультяшная графика, больше женщин и чернокожих

Сообщается также, что в новой NFS не будет дрэг-рейсинга или дрифта, но будет спидкросс. Систему апгрейда, как утверждается, упростили. А ещё в игре можно будет делать ставки на заезды.

Из любопытных элементов: по карте будет двигаться поезд. Также в Need For Speed станет больше персонажей-женщин и представителей разных культур. Главная задача игры — расширить аудиторию более юными геймерами.

Игра должна выйти в 2022 году.