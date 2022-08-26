В новой игре Need for Speed будут мультяшная графика, больше женщин и чернокожих

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В новой игре Need for Speed будут мультяшная графика, больше женщин и чернокожихРазработчики делают ставку на более молодую аудиторию
В сети появилась информация о новой части Need For Speed. Источник сообщает, что она будет ориентирована на молодую аудиторию.
Утверждается, что в игре будут мультяшные элементы. Есть даже ролик с их демонстрацией:
Сообщается также, что в новой NFS не будет дрэг-рейсинга или дрифта, но будет спидкросс. Систему апгрейда, как утверждается, упростили. А ещё в игре можно будет делать ставки на заезды.
Из любопытных элементов: по карте будет двигаться поезд. Также в Need For Speed станет больше персонажей-женщин и представителей разных культур. Главная задача игры — расширить аудиторию более юными геймерами.
Игра должна выйти в 2022 году.