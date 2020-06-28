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В новой игре от создателей «Ведьмака» можно будет гладить кошек
Речь о Cyberpunk 2077
В новой игре от создателей «Ведьмака» — Cyberpunk 2077 — можно будет гладить кошек. Об этом рассказала журналистка из IGN.
Блогеры и сотрудники СМИ, которые получили доступ к игре, сейчас изучают её возможности. Многие сосредоточились на исследовании стрельбы, открытого мира и вождения, но нашлась журналистка, которая проверила, можно ли гладить кошек в Cyberpunk 2077.
Она отметила, что такая возможность очень важна. Что касается собак, то журналистка ещё не встречала их в игре, поэтому не знает, можно ли их гладить тоже.
Ранее квест-директор Cyberpunk 2077 рассказывал, что в игре будут присутствовать только собаки и кошки, потому что большинство других видов животных просто вымерли во вселенной Cyberpunk.