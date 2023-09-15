В новой Mortal Kombat заблокировали жителей России и Беларуси

Mortal Kombat 1 недоступна для покупки в цифровых магазинах России и Беларуси, однако некоторые игроки из этих регионов нашли обходные пути доступа к игре, при этом с релизом столкнулись с проблемой: они не могут подключиться к серверам и играть по сети. Эта проблема затрагивает все платформы и может быть решена пока что лишь с помощью VPN.

При наличии VPN все режимы игры доступны, но без него сетевые возможности остаются недоступными. Без VPN можно играть в сюжетную кампанию, башни, обучение и локальные бои, в то время как многопользовательская игра, настройка бойцов, режим «Вторжение» (замена Крипты из прошлых игр серии) и внутриигровой магазин требуют его наличия.