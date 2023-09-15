В новой Mortal Kombat заблокировали жителей России и Беларуси

В новой Mortal Kombat заблокировали жителей России и БеларусиХоть сюжетная часть осталась
14 сентября на ПК и консолях состоялся ранний доступ к Mortal Kombat 1, новейшей игре из серии жестоких файтингов от NetherRealm Studios и Warner Bros. Games. Ранний доступ получили те, кто приобрел премиальное (110 долл) или коллекционное издание (250 долларов). Вот только жителей России и Беларуси «отрезали» от большей части контента.
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Mortal Kombat 1 недоступна для покупки в цифровых магазинах России и Беларуси, однако некоторые игроки из этих регионов нашли обходные пути доступа к игре, при этом с релизом столкнулись с проблемой: они не могут подключиться к серверам и играть по сети. Эта проблема затрагивает все платформы и может быть решена пока что лишь с помощью VPN.
При наличии VPN все режимы игры доступны, но без него сетевые возможности остаются недоступными. Без VPN можно играть в сюжетную кампанию, башни, обучение и локальные бои, в то время как многопользовательская игра, настройка бойцов, режим «Вторжение» (замена Крипты из прошлых игр серии) и внутриигровой магазин требуют его наличия.