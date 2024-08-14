В новую игру Valve сыграли тысячи людей, но ее даже не анонсировали

Deadlock развивалась с момента своего появления как потенциальный гибрид жанров MOBA и шутера, созданный во вселенной Half-Life или Portal. Несмотря на отсутствие официального анонса или рекламных материалов от Valve, Deadlock уверенно поднимается по рейтингу на SteamDB, недавно превысив 18 000 одновременных игроков, что даже позволило ей войти в топ-65 самых играемых игр на платформе.

В настоящее время доступ к Deadlock предоставляется только по приглашениям, при этом игроки могут предоставлять доступ другим. Хотя Valve разрешает обсуждение и отзывы на таких платформах, как Reddit, включая подреддит Deadlockthegame, обмен видео и скриншотами по-прежнему ограничен NDA.

Предполагается, что полный анонс и открытое бета-тестирование могут состояться в ближайшее время, возможно, уже в сентябре.