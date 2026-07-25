В облачном гейминге Xbox появилась реклама. Зато играть дают бесплатно

Реклама показывается перед началом сессии. Один ролик на две минуты, после которого можно играть целый час без прерываний. В компании обещают, что реклама будет «качественной и релевантной».

Тест «рекламного» варианта облачного гейминга эксперты связывают с попыткой привлечь новых игроков, потому что число подписчиков Game Pass повышается далеко не теми темпами, на которые рассчитывала Microsoft.

На данный момент эта возможность доступна только участникам программы бета-тестирования Xbox Insiders.