В облачном гейминге Xbox появилась реклама. Зато играть дают бесплатно

Опубликовано 25 июля 2026, 10:151 мин.
В облачном гейминге Xbox появилась реклама. Зато играть дают бесплатноПока в тестовом режиме
Microsoft начала тестировать «рекламную» версию своего облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. Некоторые пользователи теперь могут запускать игры через интернет, не имея подписки Game Pass. Но заплатить придётся временем.
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Реклама показывается перед началом сессии. Один ролик на две минуты, после которого можно играть целый час без прерываний. В компании обещают, что реклама будет «качественной и релевантной».
Тест «рекламного» варианта облачного гейминга эксперты связывают с попыткой привлечь новых игроков, потому что число подписчиков Game Pass повышается далеко не теми темпами, на которые рассчитывала Microsoft.
На данный момент эта возможность доступна только участникам программы бета-тестирования Xbox Insiders.