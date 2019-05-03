В одном видео показали 40 лет войны между игровыми приставками

Данные для графика были собраны на основе открытых источников, в том числе, годовых и квартальных отчётов компаний-производителей приставок. Кроме того, The Next Web использовала информацию из Википедии и новостных сайтов.

По графику видно, что в 1977-79 годы единственным игроком отрасли была французская компания Atari. Спустя 40 лет её даже нет на оси Y. По состоянию на 2017 год, первое место занимает PlayStation 4 с почти 18 миллионами годовых продаж.

Отметим, что недавно стало известно о приближении числа общих продаж PlayStation 4 к 100 миллионам. Это делает приставку одной из самых продаваемых за всю историю.