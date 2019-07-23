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Игры
Сегодня 17:13

В Origin распродают шутеры со скидками до 85%

Battlefield и другие
Сервис цифровой дистрибуции Origin, принадлежащий Electronic Arts, запустил распродажу шутеров. Со скидками до 85% можно приобрести игры серии Battlefield, а также Anthem и Titanfall 2.

Что касается Battlefield, то Origin предлагает 1-ю часть, 3-ю, 4-ю, 5-ю, а также премиальные издания для них. Например, Battlefield V стоит 1499,50 рублей вместо 2999.

Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).

Star Wars: Battlefront II можно урвать за копейки (скидка 85%) — 299 рублей вместо 1999.

Titanfall 2 стоит 299 рублей (вместо 1499).

Забавную Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 можно купить за 249 рублей (вместо 999).

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