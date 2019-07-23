В Origin распродают шутеры со скидками до 85%

Что касается Battlefield, то Origin предлагает 1-ю часть, 3-ю, 4-ю, 5-ю, а также премиальные издания для них. Например, Battlefield V стоит 1499,50 рублей вместо 2999.
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Star Wars: Battlefront II можно урвать за копейки (скидка 85%) — 299 рублей вместо 1999.
Titanfall 2 стоит 299 рублей (вместо 1499).
Забавную Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 можно купить за 249 рублей (вместо 999).