В отсутствии новостей о Half-Life 3 виноват ИИ — инсайдер

Майк Стро, ведущий подкаста и старший редактор Insider Gaming, заявил, что, по информации его источников, игра действительно разрабатывается и должна выйти одновременно с мини-ПК Valve. Однако точные сроки анонса пока не определены.

Основной проблемой называется цена будущей “консоли”. Резкий рост стоимости компонентов, особенно оперативной памяти, заставил Valve “осторожнее” подойти к ценообразованию, что повлияло и на график анонса связанных с ней проектов.