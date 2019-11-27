В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря

Предложение актуально для платформ ПК, PS4 и Xbox One. На компьютере, например, нужно просто установить приложение Blizzard Battle.net, создать учётную запись или авторизоваться с уже существующей, щёлкнуть по значку Overwatch, установить и затем начать играть.

При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.

Кроме того, до 2 декабря действует скидку на покупку игры. Стандартное издание можно будет купить за 599 рублей (на 40% меньше, чем обычно), а Legendary Edition — за 1299 рублей (-51%).

Напомним, осенью 2020 года ожидается релиз Overwatch 2.