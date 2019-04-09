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В перевыпуске Borderlands можно поиграть от третьего лица

Правда, прицеливание в таком режиме может быть не очень точным
Borderlands Game of the Year Edition — это ремастер первой части шутера Borderlands. Игра доступна и на PC, и на PlayStation 4, и на Xbox One.

Перевыпуск первой части был стратегическим ходом создателей для того, чтобы разогреть аудиторию перед выходом Borderlands 3. Её релиз состоится 3 сентября 2019 года. Игра будет эксклюзивом Epic Games Store.

Несмотря на то, что Borderlands традиционно шутер от первого лица, в ремастере, вышедшем 3 апреля, можно выбрать вид от третьего лица. Это любопытно, но иногда работает некорректно: прицеливание может быть неточным. Для того, чтобы избавиться от багов, разработчики рекомендуют переключаться обратно в режим от первого лица.

Помимо этого, ремастер Borderlands обладает улучшенной графикой.

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