В перевыпуске Borderlands можно поиграть от третьего лица

Перевыпуск первой части был стратегическим ходом создателей для того, чтобы разогреть аудиторию перед выходом Borderlands 3. Её релиз состоится 3 сентября 2019 года. Игра будет эксклюзивом Epic Games Store.

Несмотря на то, что Borderlands традиционно шутер от первого лица, в ремастере, вышедшем 3 апреля, можно выбрать вид от третьего лица. Это любопытно, но иногда работает некорректно: прицеливание может быть неточным. Для того, чтобы избавиться от багов, разработчики рекомендуют переключаться обратно в режим от первого лица.

Помимо этого, ремастер Borderlands обладает улучшенной графикой.